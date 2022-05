Hamsteraars, zet u schrap: wc-papier wordt duurder

Minister Kitir bezoekt de Palestijn­se bezette gebieden: “We zijn de Palestij­nen niet vergeten”

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) trekt vanaf maandag naar de Palestijnse gebieden voor een vijfdaags werkbezoek. Palestina is al meer dan twintig jaar één van de partnerlanden voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Door het gebied nu te bezoeken wil de minister aantonen dat - ondanks de oorlog in Oekraïne - België de Palestijnen niet is vergeten.

8 mei