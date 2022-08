Halve dag ouderschapsverlof per week populair bij Vlaamse ambtenaren

De mogelijkheid om een halve dag per week te nemen bestaat sinds 2020. Dat jaar maakten 66 ambtenaren gebruik van het systeem. Een jaar later ging het al om 183.

Uit de cijfers blijkt dat in totaal jaarlijks zo'n 6 procent van de personeelsleden minstens één dag ouderschapsverlof neemt. Vorig jaar ging het in totaal om 1.165 op een totaal van 18.835. "Het aandeel vrouwen draait steeds rond de 60 procent", zegt Schryvers. "Met 63 procent was hun aandeel in 2021 zelfs het hoogste van de voorbije vijf jaar. Vaders nemen toch nog altijd minder ouderschapsverlof op dan moeders en daar lijkt weinig evolutie in te zitten.”