Hallucinante discussie in Kamercommissie die ‘toevallig’ niet gestreamd wordt: na lijvig expertenrapport over hervorming partijfinanciering, wil parlement nog andere experten horen

Geen koffie meer op kabinet-de Moor: deurwaar­der neemt zelfs koffiema­chi­ne in beslag

Geen koffie meer op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). Een deurwaarder nam er vrijdag zelfs de espressomachine in beslag. Volgens advocaten voldoet de regering niet aan de verplichting om de asielzoekers uit het kraakpand in de Paleizenstraat een bed, een bad en brood te geven. “Het is alsof jij je verkeersboete niet zou betalen en er beslag wordt gelegd op je tv”. En zo kan u straks de kantoorspullen op de kop tikken. Hoe is het zover kunnen komen?

10:23