“Hallo, hoe gaat het écht met je?" 4 op de 10 ervaart meer stress op het werk door corona

Bij Port+, een Antwerps havenbedrijf dat digitale tools ontwikkelt voor het scheepsverkeer, hebben ze onlangs het welzijn van hun 27 personeelsleden gemeten via een anonieme, online bevraging. “Half maart zijn we versneld overgeschakeld naar thuiswerk. We willen graag de vinger aan de pols houden”, zegt een van de managers, Jan Cleiren. Uit die resultaten kwam wel het een en ander naar boven. “Personeelsleden misten het groepsgevoel en gaven aan elkaar meer te willen zien. Sommige werknemers spraken van meer stress omdat ze thuis meer of langere uren klopten dan op kantoor. We hebben een aantal acties op poten gezet zoals de intussen welbekende online apero’s, maar we sturen nu ook op maandelijkse basis een stand van zaken en bedrijfscijfers naar onze medewerkers. Die werden eerst enkel in beperkte groep gerapporteerd, maar iedereen heeft recht om te weten of corona een impact heeft op het bedrijf of op hun job. We hopen zo eventuele bezorgdheid, angst, onzekerheid weg te nemen.”

Ook grote ondernemingen zoals technologiebedrijf Cegeka, goed voor meer dan 1.500 werknemers in ons land, is aan de slag gegaan. “90% van onze werknemers kwam elke dag naar kantoor. Na corona willen we graag inzetten op ‘slim werken’. Dat is werken op de meest optimale locatie. Onze inschatting is dat medewerkers, afhankelijk van hun job, de helft van de tijd thuis zullen werken. Omdat we welzijn belangrijk vinden, hebben we ingezet op online yoga- en work-outsessies en teamchallenges”, zegt Elke Picquet. “Leidinggevenden worden bij ons ook gecoacht om hun vaardigheden aan te scherpen om teams vanop afstand aan te sturen.”

Het is een herkenbaar fenomeen. “Ik krijg inderdaad veel vragen binnen van bedrijven die het even niet meer weten. Hoe geef je leiding op afstand? Hoe stuur je een team aan? Hoe kan je collega’s verbonden houden? Ook voor hen is dit een heel onzekere periode”, aldus Tom Vlieghe, expert bij hr-dienstverlener Acerta. Hij duidt de cijfers van een nieuwe enquête bij 2.072 werknemers, vorige maand afgenomen. Bijna een kwart ervaart meer stress dan voor corona. 1 op de 5 is minder gelukkig.

Telefoon

De mens is dan wel een weerbaar wezen, het bobijntje loopt stilaan af. “Er is minder pendelstress, maar voor veel werknemers is er heel wat veranderd: de opdrachten komen moeilijker binnen, er wordt anders samengewerkt, werknemers stonden op tijdelijke werkloosheid, er is de angst voor een tweede lockdown die het bedrijf misschien niet overleeft. En er spelen nog andere factoren: minder mensen mogen zien, onzekerheid over scholen, gezinsleden die in quarantaine moeten, de maatregelen die steeds wijzigen. Het knaagt allemaal heel sterk aan ons mentaal welzijn.”

40% vindt bovendien niet altijd de nodige steun bij zijn of haar baas, zo blijkt nog. “Er zijn veel goede initiatieven, van digitale koffiemomenten tot quizzen - ik moedig ze allemaal aan -, maar ze werken niet voor iedereen”, vervolgt Vlieghe. “Spreek eens individueel met iemand af als jullie toch samen op kantoor zijn. Bel. Door massaal te skypen, zijn we plots vergeten dat er ook nog iets bestaat als een telefoon. Pols medewerkers hoe het écht met hen gaat, niet om hen te controleren. Die informele gesprekjes zijn goud waard.”

Om met een positieve noot te eindigen: 3 op de 4 medewerkers geeft zijn werkgever wel een dikke pluim voor hoe hij of zij de afstands- en hygiënemaatregelen aanpakt.

CIJFERS

* 31% vreest dat er bij een nieuwe lockdown ontslagen zullen vallen

* 20% vreest voor z’n eigen job

* 18% vreest voor het faillissement

* 34% heeft minder goesting om z’n job te blijven doen

* 37% ervaart meer stress, 51% heeft evenveel stress

* 24% is minder gelukkig op het werk, 11% is gelukkiger

* 41% vindt dat er te weinig initiatief is genomen om het contact tussen collega’s levendig te houden

* 43% mist steun van z’n baas

* 55% vindt dat de baas voldoende betrokken is en taken mee opvolgt