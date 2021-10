Halle opnieuw onder water, ook op andere plaatsen in Vlaanderen en Brussel wateroverlast

Torhout Politicus (52) ontsnapte aan véél erger: met knuppel en keukenmes aangeval­len door ex van dochter

De moordpoging op de ondervoorzitter van de lokale afdeling van N-VA Torhout, had niks met politiek te maken. Het was de ex-partner van zijn dochter die door het lint ging en M.V. toetakelde. “Frustrerend genoeg was en is veiligheid één van M. zijn stokpaardjes."

