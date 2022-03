Halfgedroogde tomaten en olijven teruggeroepen van bij onder meer Lidl en Colruyt

Versprei­ding van namaakgoe­de­ren gestegen tijdens coronapan­de­mie

Tijdens de coronapandemie is de verspreiding van namaakgoederen gestegen. Bovendien worden die goederen steeds meer in de Europese Unie zelf geproduceerd. Dat blijkt uit een rapport van Europol en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). In totaal zijn in 2020 66 miljoen namaakartikelen door de Europese autoriteiten in beslag genomen.

