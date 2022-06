Half jaar eerder vrij om overbevolking in gevangenissen aan te pakken: strafverkorting van zes maanden goedgekeurd

Eerder deze maand kondigde Van Quickenborne aan dat hij tot 2025 bepaalde gedetineerden zes maanden vóór hun reguliere ­strafeinde voorwaardelijk vrij wil laten. Op die manier hoopt de minister de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. De maatregel bestond al eerder om de verspreiding van het coronavirus in de penitentiaire instellingen onder controle te houden.

Gedetineerden die meer dan tien jaar cel kregen, veroordeeld zijn voor zeden- of terreurfeiten of een terbeschikkingstelling opgelegd kregen, komen niet in aanmerking, net als gevangenen zonder verblijfsrecht of veroordeelden die door het orgaan voor de dreigingsanalyse OCAD worden opgevolgd.

De maatregel maakt deel uit van een wetsontwerp “om justitie menselijker, sneller en straffer te maken”, aldus Van Quickenborne. Het ontwerp kreeg vanmiddag in een eerste lezing groen licht in de Kamercommissie Justitie. Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang stemden tegen de vervroegde voorwaardelijke vrijlating.

Trouwen buiten gemeentehuis

Het ontwerp van Van Quickenborne omvatte nog een reeks andere wijzigingen, waaronder een aanpassing aan het burgerlijk wetboek waardoor een burgerlijk huwelijk binnenkort niet meer per se in het gemeentehuis moet plaatsvinden. Die maatregel zal echter pas in september worden behandeld in de Kamer. Veel steden en gemeenten verplaatsten de huwelijken tijdens de coronapandemie al naar buiten, maar in principe kon dat nog niet volgens het burgerlijk wetboek. Daar zou binnenkort dus verandering in moeten komen.