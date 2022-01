“Haar meubels hebben haar gered”, burgemeester van Turnhout over vrouw die onder het puin lag na gasexplosie

VTM NIEUWSDe reddingsactie na de gasexplosie in een appartementsgebouw in het centrum van Turnhout was niet zonder gevaren. Reddingswerkers waren zo urenlang bezig met de bevrijding van een vrouw die onder het puin lag. “Zij zat in een kleine cocon, haar meubels hebben haar gered. Plus een grote plaat bezetsel die boven haar lag”, vertelt burgemeester Paul van Miert. Bij de gasexplosie lieten vier mensen het leven. Er is heel wat schade.