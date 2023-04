“Haar kinderen krijgen alles. En ik maar 50.000 euro per maand”: Nicolas Ullens vertelt waarom hij barones Mimi doodschoot

El Makhoukhi neemt het woord tijdens proces aanslagen: “De bombarde­men­ten zijn ook terreur"

“Het doel was om iets groots te doen om zo de bombardementen, in Syrië en Irak, te doen stoppen”. Dit was volgens Bilal El Makhoukhi het objectief van kamikaze Najim Laachraoui, de bommenmaker van de terreurcel. Dat zei de beschuldigde woensdag op het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel.