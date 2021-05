Haal de zakdoeken maar boven: hooikoortsseizoen is begonnen

Slecht nieuws voor wie aan hooikoorts lijdt: het stuifmeelseizoen is officieel begonnen. Dat meldt het Instituut voor gezondheid Sciensano. Mensen die allergisch zijn kunnen de komende dagen dus een aantal symptomen verwachten. Afhankelijk van het weer kunnen de hoeveelheden grassenstuifmeel in de lucht snel toenemen.

Na een intens stuifmeelseizoen van bomen, is het nu de beurt aan de grassen. Het stuifmeel daarvan is de belangrijkste oorzaak voor hooikoorts en zal in de lucht hangen vanaf mei tot en met de zomermaanden juli en augustus. In totaal heeft één op de zes Belgen last van hooikoorts. Allergielijders kunnen de komende maanden dus een aantal ongemakken, zoals jeukende ogen, niesbuien en een verstopte neus, verwachten.

“Sinds afgelopen weekend hebben we regelmatig zeer kleine stuifmeelhoeveelheden in de lucht opgevangen. Aan het begin van het seizoen zijn slechts enkele korrels voldoende om allergische ongemakken te veroorzaken bij gevoelige mensen”, aldus Ann Packeu van Sciensano. “Zodra het grasseizoen begint, kunnen de pollenniveaus in de lucht bovendien snel stijgen bij droog, winderig en zacht weer.”

Corona of hooikoorts?

Nu het coronavirus zich in onze kringen blijft verspreiden, durven mensen hooikoortssymptomen al weleens te verwarren met symptomen van het virus. Volgens Sciensano is het belangrijk om te onthouden dat hooikoorts geen incubatietijd heeft, maar dat symptomen meteen verschijnen nadat het lichaam aan stuifmeel is blootgesteld.

Bovendien veroorzaken allergieën geen koorts of spierpijn. Wanneer zulke symptomen opduiken, is er hoogstwaarschijnlijk iets anders aan de hand. Een loopneus, hoest, ademhalingsproblemen en vermoeidheid kunnen dan weer wel door hooikoorts worden veroorzaakt.

De symptomen van allergieën duren ook veel langer dan die van het coronavirus. Het instituut benadrukt dat mensen altijd contact kunnen opnemen met hun arts in het geval van twijfel.

Enkele tips

Een aantal richtlijnen voor het behandelen van hooikoorts kunnen het ongemak van de allergie verminderen. Zo raadt Sciensano onder meer aan om de neus met fysiologisch water te reinigen, een zonnebril te dragen in het geval van jeukende ogen, de was niet buiten te laten drogen, papieren zakdoeken na elk gebruik weg te gooien en de ramen zoveel mogelijk dicht te houden.