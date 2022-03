Gunther Uwents beweert dat hij vernederd en genegeerd werd: “Als ik mijn vinger opstak, duidde juf Mieke altijd een andere leerling aan. Nooit mij!”

“Ik werd als kind gepest, vernederd en gekleineerd door mijn klasgenoten. En juf Mieke? Die negeerde mij. Als ik mijn vinger opstak, duidde ze altijd iemand anders aan om het antwoord te geven – nooit mij! En dat maakte me doodongelukkig.” Dat zegt Gunter Uwents vandaag, op de vraag waarom hij juf Mieke vermoord heeft. Nochtans trok hij naar eigen zeggen alleen maar naar haar huis “voor een goed gesprek”. Honderd-en-één messteken later was Mieke dood. Reconstructie van een wraakactie voor een ogenschijnlijk banaal kindertrauma.