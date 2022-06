Gunter Uwents (37) toont tijdens reconstructie hoe hij juf Mieke (59) met 101 messteken ombracht: “Het werd zwart voor mijn ogen toen ik haar doodstak”

REPORTAGE. Noorder­wijk in shock, maar vooral opgelucht na doorbraak in moordzaak juf Mieke: “In het kapsalon dachten ze al aan een seriemoor­de­naar”

Zestien maanden lang wist niemand wat er precies met juf Mieke (59) was gebeurd, behalve dat ze op 10 november 2020 met liefst 101 messteken om het leven was gebracht. Tot deze week haar oud-leerling Gunter Uwents (37) bekentenissen aflegde. Iemand uit het dorp, dat had niemand durven te denken. Veel inwoners van Noorderwijk zijn dan ook nog in shock, maar er is vooral opluchting dat na al die tijd de dader is gevat. “De zotste theorieën zijn al gepasseerd.”

