Gsm achter stuur is grootste ergernis bij Vlaming

Brusselse minister van Gezondheid: "Sommigen transforme­ren in kerstman wanneer feestdagen dichtbij komen. Het is crimineel"

De Brusselse minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) was vrijdagochtend te gast bij de Franstalige zender DH Radio. Hij had het daar over vaccinaties voor 5- tot 11-jarigen. De minister blikte ook vooruit op het Overlegcomité van 22 december en had iets te zeggen over de “populisten van de crisis”.

17 december