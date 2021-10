Gruwelijke beelden duiken op in onderzoek rond Brusselse drugsmaffia: onthoofdingen en lichamen in stukken

Bewolkte ochtend maar zon breekt rond de middag door, maxima tot 17 graden

10:04 Het wordt woensdag droog met eerst nog vrij veel wolkenvelden, later geleidelijk zonnig. Tegen de middag of in het begin van de namiddag wordt het zonnig met nog hoge wolkensluiers. De maxima bedragen tussen 12 graden op de Hoge Venen en 17 graden in de Kempen. Dat voorspelt het KMI.