Group Tessenderlo doet opnieuw poging om gascentrale te bouwen op Schoonhees

Werkgevers openen front tegen kernuit­stap: “We kunnen het ons niet veroorlo­ven dat na 2025 het licht uitgaat”

Het VBO, Voka, Beci en UWE, de werkgeversorganisaties van België, Vlaanderen, Brussel en Wallonië, lanceren woensdag een ‘gezamenlijke oproep’ waarin ze vragen de jongste twee kerncentrales langer open te houden. Ze willen dat de reactoren Doel 4 en Tihange 3 ook na 2025 openblijven. “De context in ons land en in Europa is dermate gewijzigd dat het nu niet te verantwoorden is om in 2025 een volledige kernuitstap door te voeren”, luidt het in De Tijd.

