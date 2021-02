Grote ziekenhuizen staan 16.000 Pfizer-vaccins af aan kleinere hospitalen

Vlaanderen beschikt enerzijds over dertien grote ziekenhuizen, de zogenaamde Pfizer-hubs, waar met Pfizer-vaccins wordt ingeënt en anderzijds over een resem kleinere ziekenhuizen waar het middel van Moderna wordt toegediend. Omdat de leveringen van Moderna zijn stilgevallen, kregen die ziekenhuizen volgende week sowieso al de beschikking over 12.500 AstraZeneca-vaccins die ze overnamen van de groep zorgmedewerkers uit de eerste lijn. Nu is echter afgesproken dat daar ook nog ongeveer 16.000 Pfizer-vaccins bovenop komen vanaf 22 februari. In de week daarna zouden er weer 13.000 nieuwe Moderna-vaccins moeten komen.