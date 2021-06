Grote verslagenheid na groepsverkrachting: “Ik hoop dat die jongens levenslang krijgen, maar met de ‘flutstraffen’ in ons land weet je nooit”

“Ik hoop dat die jongens levenslang krijgen, maar met de ‘flutstraffen’ in ons land weet je nooit”, de 13-jarige Jolien* zegt het met veel woede. Ze gaat naar school in het GO! Atheneum in Zottegem, waar ook het 14-jarig slachtoffer les volgde. Stilte overheerst in de anders zo drukke schoolgangen. “Het zijn al emotionele dagen geweest voor leerlingen én leerkrachten”, zegt Isabelle Truyen, algemeen directrice van de scholengemeenschap. “De feiten zijn bijzonder hard aangekomen en we zetten dan ook sterk in op crisisopvang. Leerlingen die het moeilijk hebben kunnen bij de leerlingenbegeleiders terecht, en ook slachtofferhulp staat paraat.” Veel meer wil de school niet kwijt over de zaak. “Het is te pijnlijk om hierover te praten.”