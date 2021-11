Grote verkeershinder in Brussel door blokkades van politiebonden, chaos door acties in en rond Brussels Airport: “200-tal passagiers hebben hun vlucht gemist”

BrusselDe vakbonden bij de politie hebben deze ochtend actie gevoerd in Brussel, en of automobilisten in de hoofdstad dat geweten hebben: rond 8u20 was sprake van vertragingen tot wel twee uur. Daarna verlegde de actie van de bonden zich naar de luchthaven van Zaventem. Ze hielden op de toegangswegen naar en in de luchthaven zelf stiptheidsacties, met lange wachtrijen tot gevolg. Buiten én binnen. Zowat dertig vluchten hebben vertragingen opgelopen tot 1,5 uur, een 200-tal passagiers hebben hun vlucht gemist. Brussels Airport raadt reizigers aan om voldoende vroeg naar de luchthaven te komen, het Vlaams Verkeerscentrum riep op om dat niet met de auto te doen.

Militanten van de vier bonden, ACOD, ACV Politie, NSPV en VSOA, verzamelden in de vroege ochtend aan het Centraal Station in Brussel. Van daaruit trokken ze rond 6.30 uur te voet via Troon naar de Wet- en de Belliardstraat. Omdat dit gebeurde in volle ochtendspits werden autobestuurders geconfronteerd met ernstige verkeershinder.

Verkeer in de soep

“Ik sta hier op het kruispunt van de Wetstraat en de Kleine Ring. Achter mij staan honderden auto’s helemaal vast omdat de vakbondsmensen van de vier politiebonden hier het kruispunt volledig blokkeren”, legde VTM NIEUWS-journalist Rob Van herck vanmorgen iets voor 8 uur uit bij HLN LIVE. “Straks verlegt de actie zich dan naar de luchthaven van Zaventem. Op dit moment vinden op Brussels Airport ook al stiptheidsacties plaats. Ook daar zal er dus heel wat hinder zijn”, waarschuwde Van herck.

“Totale gridlock”

De files in Brussel liepen snel stevig op. “De acties van de politievakbonden veroorzaken een totale gridlock op de Brusselse lanen en invalswegen, met vertragingen tot twéé uur”, liet VRT-verkeersspecialist Hajo Beeckman om 8u20 op Twitter weten. “Als je dat kan, stel je verplaatsing met de auto naar het centrum of de EU-wijk dan uit.”



Later op de ochtend begon de situatie zich in Brussel-stad stilaan te stabiliseren, de bonden trokken immers verder richting Zaventem. “Acties van de politievakbonden in centrum Brussel zijn beëindigd. Kunst-Wet en tunnels zijn weer open maar er staan nog steeds lange files”, aldus Beeckman in een nieuwe update rond 9 uur. “De acties verplaatsen zich naar Brussels Airport, waar vanaf 10 uur hinder op de invalswegen mogelijk is.”

De verkeershinder zorgde ook voor gevaarlijke situaties voor autobestuurders:

Hinder in en naar de luchthaven

Inderdaad, ook in en rond Brussels Airport was de hinder niet veel later groot. Binnen in de luchthaven is er sprake van 1 uur tot 1,5 uur vertraging door de stiptheidsactie, liet VTM NIEUWS-journaliste Rosalie Pieters rond 10u15 weten in een gesprek met HLN LIVE. Ook aan de ingang bij de luchthaven werden er stiptheidsacties opgezet. Aan de grenscontrole van vertrekkende vluchten naar bestemmingen buiten de Schengenzone, werden passagiers extra grondig gecontroleerd. Ook op het einde van de A201, de belangrijke invalsweg richting de luchthaven, stonden politieagenten die doorgedreven controles uitvoerden.

“Mensen zijn al gefrustreerd omdat ze lang moeten wachten om hier te geraken, binnen zijn er dan ook nog eens acties aan de paspoortcontroles”, vatte Pieters samen. “Sinds 7u30 vanmorgen al staan er binnen heel lange wachtrijen. Er zijn maar twee loketten open en alle papieren worden grondig gecontroleerd. Volgens de luchthaven zorgt dat voor een uur vertraging binnen. Met die acties buiten moet je nog extra tijd rekenen als je je vlucht wil halen.”

De files naar de luchthaven groeiden razendsnel aan, rond 11u15 stond de wachtrij al bijna tot op de Brusselse Ring. Het Vlaams verkeerscentrum riep op om niét met de auto naar Brussels Airport te komen.

“Kom een stuk vroeger”

Omstreeks 10.30 uur hadden zowat dertig vluchten tot anderhalf uur vertraging opgelopen door de vakbondsacties, liet Brussels Airport weten. Verschillende mensen hebben hun vlucht gemist. De luchthaven raadt passagiers aan om voldoende vroeg naar de luchthaven te komen. “Zowat 200 reizigers hebben hun vlucht gemist”, aldus Nathalie Pierard, woordvoerder van Brussels Airport. “Wie nog een vlucht moet halen, raden we aan om een stuk vroeger te komen. Voor Schengenvluchten is het advies om twee tot twee uur en half op voorhand aanwezig te zijn, voor niet-Schengenvluchten drie uur.”

Iets later besloten de vakbondsmensen de wegblokkade op te heffen, auto’s kunnen weer rijden. “Zowel in het centrum van Brussel als op de A201 van de hoofdstad naar Brussels Airport zijn de acties door de politievakbonden beëindigd”, tweette Hajo Beeckman om 11u30. “Geen hinder op de weg meer.”

Loonsonderhandelingen in het slop

Die hinder was tot dan dus duidelijk wel groot geweest. “Dat was ook een beetje het effect waarnaar we op zoek waren natuurlijk”, verduidelijkte Eddy Quaino van het ACOD vanochtend. “Een actie doen we niet om de bevolking een plezier te doen, wel om ons punt te maken bij de regering: duidelijk maken dat we er genoeg van hebben.”

Meer bepaald hebben politievakbonden genoeg van de loonsonderhandelingen die in het slop zitten. Wat ze eisen is “een substantiële loonsverhoging”. De bonden verzetten zich verder tegen een herziening van de eindeloopbaanregeling bij de politie. Daarnaast leeft er onvrede over een gebrek aan middelen en manschappen voor de politiediensten.

Boegeroep

Maandag/gisteren was er ook al een actie van de politiebonden bij het Te Deum voor Koningsdag in de Brusselse Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal. De militanten onthaalden de politieke vertegenwoordigers met boegeroep. Toen koning Albert en koningin Paola arriveerden, werden ze door de actievoerders uitgefloten.

Volgens Joery Dehaes van ACV Politie was er in de marge van het Te Deum een korte ontmoeting met premier Alexander De Croo (Open Vld), maar was die niet van die aard om verdere acties af te blazen. "Hij beloofde dat de regering wil praten en oplossingen wil zoeken. Maar we praten al sinds mei en het gaat van kwaad naar erger. Er ligt nog niets concreet op tafel.”

Dagelijks acties, “dag na dag erger”

De bonden willen niet publiek maken waar en wanneer ze precies nog allemaal gaan actie voeren. Gisteren en vandaag herhaalden ze nogmaals dat het in ieder geval om dagelijkse acties zal gaan. En dat voor twee maanden lang. Het gaat onder meer om stiptheidsacties op de luchthavens, maar ook om wegblokkades en extra grondige verkeerscontroles. De acties zouden zich evenmin beperken tot Brussel en het centrum van het land, maar zich gaandeweg uitbreiden.

“We rekenen op het verrassingseffect”, zei Carlo Médo, voorzitter van het NSPV, gisteren. De acties zullen twee maanden duren en “dag na dag erger worden”, klonk het. "We wachten op een voorstel", zei Luc Breugelmans, vaste afgevaardigde politie van ACOD. "We zijn bereid om elk moment aan tafel te zitten. Ik kan me niet inbeelden dat zo snel het nodige geld gevonden is. Maar er staan nog twee maanden acties gepland, dus ze hebben tijd.”

Quote Donderdag gaan ze verkeers­con­tro­les houden op gewestwe­gen, op op- en afritten van autosnelwe­gen, ... om zo heel wat hinder te veroorza­ken.

Donderdag verkeerscontroles

“Donderdag zouden er acties over het hele land volgen”, gaf VTM NIEUWS-journalist Rob Van herck vanmorgen nog mee bij HLN LIVE. “Dan gaan ze verkeerscontroles houden op gewestwegen, op op- en afritten van autosnelwegen, ... om zo heel wat hinder te veroorzaken. Vrijdag volgen nieuwe acties op de luchthaven van Zaventem. Dit plannen ze tot eind januari nog vol te houden, elke dag.”

“De bereidheid bij onze mensen is zeer groot, we moeten onze achterban zelfs intomen”, verzekerde Houssin vanmorgen. “De premier heeft onze gsm-nummer. Maar we gaan onze acties niet stoppen na een of andere vergadering, we zullen dat pas doen als er echt boter bij de vis is.”

Bekijk ook: journalist Rob Van herck toont hoe lang de file is aan de luchthaven:

