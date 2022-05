Grote vakbondsacties zorgen voor hinder bij De Lijn: Waar is die het grootst? En hoe weet je welke bussen en trams wel rijden?

Met lokale acties in Kortrijk, Leuven en Hasselt, willen de drie vakbonden de regering alvast een schot voor de boeg geven in de koopkrachtdiscussie. De acties zullen tot de nodige hinder leiden bij De Lijn, maar bij de NMBS en MIVB moet alles volgens het boekje rijden. “De hinder zal de hele dag aanhouden en geldt voor heel Vlaanderen”, zegt De Lijn-woordvoerder Karen Van der Sype. Op 20 juni staat ook een nationale vakbondsmanifestatie gepland in Brussel. Daartussen, op 31 mei, houden de openbare diensten nog een actiedag tegen de “algemene malaise” in de sector.

Op het openbaar vervoer zullen vooral reizigers van De Lijn hinder ondervinden van de acties. De maatschappij verwacht dat op Vlaams niveau slechts 60 procent van alle ritten gereden zal worden. In elke provincie zal minstens de helft van de De Lijnbussen en -trams rijden, maar per provincie kan dat variëren.

“In heel Vlaanderen rijden ongeveer zes op de tien bussen en trams. In sommige provincies is het een beetje meer, in andere een beetje minder”, bevestigt woordvoerder van De Lijn Karen Van der Sype. Volgens haar is de hinder het grootst in Antwerpen en Limburg. “Ook in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant is de hinder aanzienlijk. Oost-Vlaanderen doet het wat beter, maar alle provincies zitten tussen 55 en 65 procent”, klinkt het. Van der Sype benadrukt dat het vooral in de steden uitkijken is naar een alternatief.

Op basis van het beschikbare personeel is een alternatieve dienstverlening uitgewerkt, die te raadplegen is op de website en de app van de maatschappij. “De ritten die in de routeplanner staan, worden ook echt gereden”, zegt Van der Sype. “We schakelen zoveel mogelijk mensen in die vandaag wel bereid zijn om te werken”, aldus de woordvoerder.

Op het openbaar vervoer zullen vooral reizigers van De Lijn hinder ondervinden van de acties.

“Werkgevers moeten verantwoordelijkheid nemen”

De concrete aanleiding voor de lokale acties van vandaag is het feit dat binnen de Groep van 10 geen akkoord bereikt werd over hogere vergoedingen in de verplaatsingskosten voor werknemers. De bonden eisen dat er snel een extra tussenkomst wordt toegekend, en om deze en andere eisen kracht bij te zetten wordt er vandaag alvast actie gevoerd. Het gaat dan ook om de loonnormwet van 1996. Die wet zet een rem op de stijging van de lonen om de concurrentiepositie van Belgische bedrijven te beschermen tegenover de buurlanden, maar de bonden willen de huidige wet hervormd zien.

Volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront willen de werkgevers opnieuw het onderste uit de kan halen, terwijl ze hun werknemers zelf in de kou laten staan. Zo weigeren ze elke extra inspanning, maar willen ze dan weer wel dat de regering extra middelen voorziet om de energiekost van de bedrijven te verminderen, aldus de bonden.

Ook de werknemers worden geconfronteerd met de sterke stijging van de benzine- en dieselprijzen, klinkt het bij de bonden. Daarom is een extra tussenkomst nodig die onmiddellijk voelbaar is en in verhouding staat tot de stijgende brandstofprijzen, en dat voor alle werknemers die hun eigen wagen moeten gebruiken voor hun woon-werkverkeer.

De vakbonden willen dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen, zeker als het gaat om professionele verplaatsingen. Tot slot kan het voor hen absoluut niet "dat de terugbetaling van het woon-werkverkeer op een of andere manier gekoppeld wordt aan het loonniveau van de werknemer, zoals voorgesteld door de werkgevers", luidt het.

In Hasselt plannen de bonden in de voormiddag een ‘Mega Open Air Loonquiz’, toespraken en getuigenissen, in Leuven verzamelen ze om 10 uur aan het Martelarenplein en in Kortrijk om 11 uur aan het Mandelaplein. Ook in Wallonië wordt op verschillende plaatsen actiegevoerd. Dat is onder meer het geval in Luik, La Louvière en Charleroi.