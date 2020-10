Grote uitverkoop bij Brantano loopt op zijn einde, enkel nog koopjes in Ninove

“Tweede golf potentieel erger, maar ik denk dat we dit kunnen controle­ren”

26 oktober “Deze golf heeft het potentieel om erger te worden dan de eerste maar hoeft dat niet te zijn”, dat zei Steven Van Gucht in VTM NIEUWS. De viroloog gelooft nog wel dat we het een rampscenario nog kunnen afwenden. De maatregelen die de Vlaamse regering morgen zal nemen, moeten daartoe bijdragen. Verder sprak Van Gucht zich positief uit over het secundair onderwijs in Leuven dat na de herfstvakantie deeltijds afstandsonderwijs moet aanbieden.