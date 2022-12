Grote toeloop op aanvragen voor renteloze verbouwlening en -premie. Check hier of je er recht op hebt

Bijna één op de tien Belgen vorig jaar slachtof­fer van psychisch geweld

In 2021 werd 9,5 procent van de Belgen het slachtoffer van psychisch geweld buiten het gezin. Binnen het gezin en via internet was dat respectievelijk 2,9 en 4,2 procent. Dat blijkt vandaag uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2021, een grootschalig bevolkingsonderzoek van de federale politie in samenwerking met de lokale politie, de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken en lokale overheden.

29 december