Grote stijging besmettingen bij kinderen en tieners door toename testen, Weyts wil effect van verstrengingen verder afwachten

Driekwart van de stijging van de besmettingen met het coronavirus in België is momenteel te wijten aan de toenames bij de 0- tot 19-jarigen, de jonge kinderen en tieners. Voor de min-10-jarigen bedraagt de stijging zelfs 128 procent. Maar er wordt in die doelgroep de laatste weken ook veel meer getest. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat de onderwijssector al verstrengingen heeft doorgevoerd in de afgelopen dagen en wil eerst de effecten daarvan afwachten.

Viroloog Steven Van Gucht meldde vanmiddag op de persconferentie van Sciensano dat het aantal besmettingen vooral bij de min-10-jarigen in de lift zit, met een stijging nu van maar liefst 128 procent. In die leeftijdscategorie worden nu gemiddeld elke dag 171 nieuwe besmettingen vastgesteld, tegenover 74 een week geleden.

Bij de 10- tot 19-jarigen is de stijging beperkter, van 200 naar 281 per dag. Samen zijn die twee categorieën wel goed voor driekwart van de stijging van het aantal besmettingen in de volledige bevolking (tot 2.210 besmettingen per dag). “De komst van de krokusvakantie zal ons hopelijk een pauze geven in de cijfers en dan zijn we een stap dichter bij de lente”, aldus Van Gucht.

De cijfers zijn vooral een gevolg van het toenemende aantal testen bij de kinderen en jongeren, aldus Van Gucht nog. “Het aantal uitgevoerde testen is toegenomen bij minderjarigen. Bij andere leeftijdsgroepen is het eerder wat gedaald. Testen zijn een belangrijk instrument om onze scholen open te kunnen houden.”

Dat geluid klinkt ook op het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Voorheen werd er bij jongeren bijna niet getest, en nu volop, dus is het logisch dat je meer gevallen vindt. Bovendien is de onderwijssector de enige die in de afgelopen tien dagen drie verstrengingen heeft doorgevoerd, dus laat ons de effecten daarvan afwachten.”

In het onderwijs werd er een ruimer testbeleid afgesproken in de scholen, en zijn de buitenschoolse activiteiten voor kinderen sinds deze week beperkt.

“Geen begin van derde golf”

We kunnen op dit moment overigens niet spreken over het begin van een derde golf van de coronapandemie in België, zei Van Gucht nog. “Ik geloof dat we door de maatregelen goed op te volgen, en eventueel nog een klein tandje bij te steken, deze curve onder controle kunnen houden.”

Dat staat in contrast met andere landen, aldus nog de viroloog van Sciensano. “Terwijl de curve in België relatief laag blijft, zien we een aanhoudende stijging in Frankrijk en een zeer sterke stijging in Portugal en Spanje. Opvallend is dat dit in Spanje en Frankrijk niet gedreven wordt door de Britse variant, die daar nog relatief zeldzaam is.”

De meeste uitbraken worden gemeld in woonzorgcentra (33 procent van de gemelde uitbraken), gevolgd door de bedrijven (26 procent) en de scholen (21 procent). Het aantal besmettingen in de woonzorgcentra blijft wel relatief laag, benadrukte Van Gucht. In de Vlaamse woonzorgcentra werden er in de voorbije week 6,4 nieuwe besmettingen vastgesteld per 1.000 bewoners.

