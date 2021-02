Grote steden krijgen veelvoud aan subsidies voor inwoners ten opzichte van gemeenten

Aalst Politie legt carnavals­feest­je in Aalst stil: dertien personen verkleed aanwezig

14 februari In Aalst heeft de politie zaterdagavond een carnavalsfeestje in het centrum van de stad moeten stilleggen op een appartement. Er waren dertien feestvierders in carnavalskledij aanwezig, terwijl er luide muziek aan het spelen was. De feestvierders wilden eerst de deur niet openen, maar het parket gaf aan de politie de toestemming om binnen te vallen.