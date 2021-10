Grote staking bij Lidl: ruim 100 winkels gesloten

Bij warenhuisketen Lidl zijn er woensdag meerdere winkels dicht als gevolg van een staking tegen de aanhoudend hoge werkdruk. “Het zou om meer dan 100 winkels gaan”, bevestigt de directie. Op verschillende plekken in Vlaanderen wordt er actiegevoerd tegen de hoge werkdruk in de supermarktketen. De directie van Lidl werkt aan een overzicht.

“In Limburg gaat het volgens BBTK-afgevaardigde Mary-Anne Smeets om minstens vijftien winkels die woensdagochtend gesloten zijn. Sommige andere kunnen slechts een halve dag de deuren openen, omdat er minder personeel is opgedaagd. Ook in de Kempen en in het Antwerpse zijn er winkels van Lidl gesloten. In Oost-Vlaanderen is de actie voelbaar in de Lidl-supermarkten van Deinze, Oudenaarde, Zelzate, Wondelgem, Gent (Rijhovelaan), Eeklo en Maldegem”, zegt BBTK-afgevaardigde Katrien Degryse. Ook in de distributiecentra van Genk en Gullegem zijn er acties. Daar komen nog wel goederen binnen, maar gaan er geen buiten.

Bij de warenhuisketen sluimert al langer een sociaal conflict over de hoge werkdruk. Ook dit voorjaar waren er al acties bij Lidl: toen werden onder meer een aantal distributiecentra geblokkeerd. “Dit is een waarschuwing aan de directie”, zegt afgevaardigde Koen De Punder van de christelijke vakbond ACV Puls. “Meer dan een derde van de 300 winkels is dicht en als de directie niet snel terug aan tafel komt, kunnen we de actie ook de komende dagen doorzetten.”

“Klanten zijn slachtoffer”

De acties van woensdag komen er nadat een verzoeningsvergadering eerder deze week was mislukt. De directie wilde niet ingaan op een aantal eisen van het personeel, zeggen de vakbonden. Zo vroegen de bonden een meting van de taken van het personeel over een voldoende lange periode, maar de directie wilde die meting slechts gedurende één week doen in een beperkt aantal filialen, zegt het BBTK. De ingevoerde versterking van 42 uren per week per winkel zou de directie vanaf februari volgend jaar willen afschaffen. Ook de versterking van een zogenaamde ‘vliegende ploeg’ is volgens de vakbond onvoldoende.

“We betreuren het dat de syndicale partners maandag besloten hebben om de vergadering stop te zetten”, zegt Lidl-woordvoerster Isabelle Colbrandt. “Er lag een constructief voorstel op tafel met tal van maatregelen die de werkorganisatie van onze collega’s in de winkels verbeteren. Jammer genoeg kiezen de sociale partners ervoor om actie te voeren. Daar zijn onder meer onze klanten het slachtoffer van.”