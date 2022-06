GROTE PEILING. Vlaming voelt zich best vertegenwoordigd door De Wever en Rousseau. Bekijk hier de volledige poppoll

HITTELIVE. Dagjestoe­ris­ten trekken massaal richting kust: druktebaro­me­ter kleurt nu al oranje - 30 graden al overschre­den in Limburg

Vandaag wordt de warmste dag van het jaar tot nu toe. Het wordt zeer warm met maxima rond 32 graden in het centrum, maar lokaal kan het 34 graden worden, vooral over het oosten en nabij de Franse grens. Dat meldt het KMI “Het wordt tropisch warm, behalve aan de kust waar we de nodige verfrissing krijgen”, vertelt onze weerman David Dehenauw. In deze liveblog kan je op de voet volgen hoe Vlaanderen dankbaar gebruikt maakt van deze zonnige weekenddag.

13:11