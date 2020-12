GROTE PEILING: Vlaams Belang blijft de grootste, CD&V en Open Vld opnieuw vooruit, N-VA zakt net onder de 20%

Aantal woningbran­den meer dan 30 procent gestegen op jaar tijd, ook aantal gevallen van agressie tegen brandweer­lui in stijgende lijn

17:44 Het aantal woningbranden in ons land is tussen 2018 en 2019 met 31,7 procent gestegen, van 8.686 tot 11.452. Dat tonen de nieuwste cijfers van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken vrijdag aan. Ook het aantal gevallen van agressie tegen brandweerlui zit in stijgende lijn.