GROTE PEILING. Open Vld op laagste peil ooit, N-VA bijna terug op verkiezingsresultaat

Als het zondag verkiezingen zouden zijn, zou N-VA opnieuw de grootste partij zijn met net geen kwart van de stemmen in Vlaanderen. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL-TVI en Le Soir. Met 24,9% zit de partij ongeveer terug op haar verkiezingsresultaat. Open Vld daarentegen haalt haar laagste score ooit en strandt op 9,3%. Ook premier De Croo is niet langer de populairste politicus in Vlaanderen.

Volgens de Grote Peiling zou 24,9% van de Vlamingen vandaag op N-VA stemmen. Dat zijn er iets meer dan bij de vorige peiling, al valt dat verschil binnen de foutenmarge. De partij blijft ook net onder haar verkiezingsresultaat van 2019 (25,5%), maar ook dat is niet significant. We kunnen dus stellen dat N-VA weer op het niveau zit van mei 2019, al verloor ze daar wel tegenover de vorige verkiezingen. Vlaams Belang is met 22,6% de tweede grootste partij in Vlaanderen en haalt 3,9 procentpunt meer dan in 2019 (18,7%). Maar de sterkste stijger tegenover de verkiezing is Vooruit, dat peiling na peiling een beetje verder omhoog kruipt. Vandaag haalt de partij van Conner Rousseau bijna 15% (14,8%), terwijl sp.a - toen nog onder leiding van John Crombez - in 2019 nog strandde op 10,8%.

Dramatisch is het gesteld met de andere Vlaamse Vivaldi-partijen. Open Vld haalt met 9,3% haar slechtste resultaat ooit in de Grote Peiling en gaat significant achteruit ten opzichte van haar verkiezingsresultaat (13,5%). Ook CD&V, dat vandaag 10,2% van de ondervraagden kan bekoren, blijft ver onder haar verkiezingsresultaat (14,2%). Tot slot krijgt ook Groen een opdoffer. De partij, die sinds zondag een nieuw voorzittersduo heeft, kan vandaag maar 7,9% van de ondervraagden overtuigen. PVDA doet het wél beter dan in 2019 (5,6%): 8,5% van de ondervraagde Vlamingen kiest vandaag voor de communisten.

PS klimt uit dal in Wallonië

Ook PS haalt vandaag weer een gelijkaardige score ten opzichte van de verkiezingen. De Franstalige socialisten overtuigen vandaag 1 op de 4 Walen, wat niet significant verschilt van hun verkiezingsresultaat in 2019 (26,1%). MR is nipt de tweede partij in het zuiden en blijft met 19,2% stabiel. PTB is de derde grootste en daarnaast de enige partij die het significant beter doet dan in 2019. De groenen van Ecolo moeten zich tevreden stellen met een vierde plaats, maar blijven op het niveau van het verkiezingsresultaat. Les Engagés - het vroegere cdH - gaat achteruit en overtuigt nog 8,8% van de ondervraagden.

MR grootste partij in Brussel

In Brussel wordt de MR de grootste partij met 22% van de stemmen - een forse vooruitgang tegenover haar verkiezingsresultaat (17,5%). Regeringspartij Ecolo, die in 2019 nog de grootste was - zakt naar 18% en moet voortaan de Parti Socialiste laten voorgaan. N-VA blijft de grootste Nederlandstalige partij in Brussel met 2,8% van de stemmen, gevolgd door Vlaams Belang (2,2%). Pas daarna volgt regeringspartij Open Vld (2%).

Premier De Croo voert niet langer de populariteitspoll aan in Vlaanderen. Meer mensen geven aan dat ze zich beter vertegenwoordigd voelen door voorzitters Bart De Wever (N-VA) en Conner Rousseau (Vooruit). In Brussel en Wallonië prijkt oud-premier Sophie Wilmès (MR) nog steeds bovenaan. 15% van de ondervraagde Walen voelt zich door haar het best vertegenwoordigd. Nochtans is Wilmès momenteel niet in functie. Door de ziekte van haar echtgenoot heeft ze als minister van Buitenlandse Zaken tijdelijk een stap opzij gezet.

​​De Grote Peiling van ‘Het Laatste Nieuws’, ‘VTM Nieuws’, RTL en ‘Le Soir’ werd tussen 6 en 14 juni 2022 door IPSOS online afgenomen bij 2.552 Belgen van 18 jaar en ouder: 1.008 van hen woonden in Vlaanderen, 1.008 in Wallonië en 536 in Brussel. De maximale foutenmarge bedraagt 3,1% in Vlaanderen, 3,1% in Wallonië en 4,2 % in Brussel.