GROTE PEILING. 4 op de 10 Vlamingen hebben amper genoeg centen om maand door te komen

GROTE PEILING. Open Vld op laagste peil ooit, N-VA bijna terug op verkie­zings­re­sul­taat

Als het zondag verkiezingen zouden zijn, zou N-VA opnieuw de grootste partij zijn met net geen kwart van de stemmen in Vlaanderen. Dat blijkt uit De Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL-TVI en Le Soir. Met 24,9% zit de partij ongeveer terug op haar verkiezingsresultaat. Open Vld daarentegen haalt haar laagste score ooit en strandt op 9,3%. Ook premier De Croo is niet langer de populairste politicus in Vlaanderen.

18 juni