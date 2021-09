GROTE PEILING. 2 op 3 vrezen dat ze geen deftig pensioen krijgen

1.449 euro bruto, zoveel bedroeg de mediaan van alle werknemerspensioenen die de federale pensioendienst in januari 2020 (de recentste cijfers) in Vlaanderen uitkeerde. Hoeveel dat in de toekomst zal worden, is volstrekt onduidelijk. De vrees dat het onvoldoende zal zijn om comfortabel van een oude dag te kunnen genieten, zit er wel goed in: 64% van de beroepsbevolking in Vlaanderen denkt geen deftig pensioen te zullen trekken. Voor heel België is dat 66%. "Dat verbaast me niet", zegt professor Marjan Maes, pensioenexpert aan de KU Leuven. "Geen buffer én een hoge overheidsschuld: de mensen voelen waarschijnlijk ook goed aan dat er een financieringsprobleem is. Ze beseffen wellicht dat de vergrijzingskost die, onder meer door het optrekken van de minimumpensioenen, de volgende 30 jaar nog zal verhogen, bij de volgende generatie terechtkomt." Het verklaart volgens Maes onder meer waarom de ongerustheid bij jongeren tot 35 jaar groter is dan bij 55-plussers. "Zolang het stelsel niet gezond is, zal die ongerustheid blijven."