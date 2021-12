Grote onzekerheid rond omikron beheerst Overlegcomité

Het Overlegcomité komt vanmiddag om 14 uur opnieuw samen om de coronasituatie in ons land te evalueren. Waar enkele weken geleden nog sprake was van mogelijke versoepelingen in aanloop naar het eindejaar, is die piste nu volledig verlaten. De nieuwe omikronvariant van het coronavirus verpest het feestje.

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

De federale regering en de deelstaatregeringen moesten eind november en begin deze maand al fors bijsturen om de vierde besmettingsgolf de kop in te drukken. Sindsdien sluiten restaurants en cafés om 23 uur de deuren, geldt er een mondmaskerplicht vanaf 6 jaar en zijn evenementen met meer dan 200 aanwezigen binnen verboden.

De regeringen spraken begin deze maand af om in de week van 20 december opnieuw samen te komen om de situatie in aanloop naar de feestdagen opnieuw te bekijken. Maar intussen is duidelijk geworden dat er van versoepelingen geen sprake kan zijn. Hoewel de cijfers op dit moment de goede richting uitgaan, welt achter de schermen immers een nieuwe golf op.

Snelle opmars omikronvariant

Dat heeft alles te maken met de erg snelle opmars van de omikronvariant van het coronavirus. Die werd enkele weken geleden ontdekt in Zuid-Afrika en is intussen goed voor ruim een vijfde van de besmettingen in België. Of omikron ook minder ziek maakt dan de oudere varianten van het virus is voorlopig niet duidelijk. De Nederlandse regering legde uit voorzorg alvast forse lockdownmaatregelen op.

Of de Belgische regeringen dat voorbeeld zullen volgen, is twijfelachtig. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) pleitte maandagavond in Terzake voor extra maatregelen, zodat de scholen na de verlengde kerstvakantie opnieuw open kunnen. Hij weidde daar niet verder over uit, maar zijn partijvoorzitter Conner Rousseau sloot een lockdown zoals bij de noorderburen gisterochtend uit.

Ook viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) verwacht dat niet, zei hij maandag in aanloop naar een vergadering van de GEMS-experten. "De situatie in ons land is iets beter dan in Nederland. We staan verder op het vlak van het aantal gezette boosterprikken, en ook op de intensieve zorg zijn minder bedden ingenomen."

(lees verder onder de video)

GEMS-advies uitgelekt

Het advies van de GEMS-experten lekte gisteren al uit in verschillende media. Daarin is onder meer sprake van een beperking van de capaciteit op het openbaar vervoer en nog meer telewerk.

Het Overlegcomité komt straks om 14 uur bijeen in het Egmontpaleis in Brussel. Nadien volgt naar alle waarschijnlijkheid een persconferentie.