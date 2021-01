Grote onzekerheid bij steden en gemeenten over financiële toekomst

De coronacrisis heeft de lokale besturen in 2020 voor heel wat uitdagingen geplaatst. Toch zijn de meeste gemeenten het jaar op financieel vlak goed doorgekomen. Dat is vooral te danken aan de reserves waarover lokale besturen in 2020 beschikten en aan de steunmaatregelen van de federale en Vlaamse overheid, zo blijkt uit het onderzoek. Meer dan zeven op de tien Vlaamse gemeenten zeggen dat de steun van de centrale overheden het saldo deels tot grotendeels compenseert.

Wel heerst er duidelijk onzekerheid over de financiële situatie in 2021 en in de komende jaren. Zo is het nog onduidelijk in welke mate de economie zich zal herpakken. Ook de fiscale inkomsten van de gemeenten zullen wellicht dalen, doordat honderdduizenden mensen op tijdelijke werkloosheid zijn gezet in 2020, maar mogelijk later definitief hun werk verliezen. Het is bovendien nog onduidelijk of de centrale overheden de lokale besturen zullen blijven steunen.