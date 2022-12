Grote ongerustheid om vermiste Rania (18) in provincie Luik: “Alsjeblief, kom naar huis”

OpsporingsberichtDe federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor Rania Harrach. Het 18-jarige meisje uit de provincie Luik is sinds donderdag vermist. Sudinfo spreekt van een onrustwekkende verdwijning. “Ze moest stage doen in Beaufays maar is daar nooit opgedaagd”, klinkt het in een opsporingsbericht dat op Facebook druk wordt gedeeld.

Volgens het opsporingsbericht van de politie - dat op vraag van het parket van Luik is verspreid - verliet de 18-jarige Rania Harrach afgelopen donderdag rond 7.50 uur ‘s ochtends haar huis in Sprimont en ging met bus 65 richting Chênée, een deelgemeente van de stad Luik. Volgens haar familie moest ze naar haar stageplaats in Beaufays, maar daar is ze nooit aangekomen.

Om 14.15 uur nam de tiener buslijn 10 aan het viaduct van Bois-de-Breux richting Romsée. Ze stapte om 14.20 uur af in Beyne-Heusay ter hoogte van het gemeentehuis. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Volgens de politie is het mogelijk dat ze later terugkeerde naar de regio Sprimont.

Op Facebook tonen naasten van Rania zich erg bezorgd over haar verdwijning. Zo zeggen haar ouders in een boodschap: “Alsjeblief, kom naar huis. Denk niet we ergens boos om zijn. We wachten op je en maken ons grote zorgen. Onze deur staat open, we houden van je.”

Helikopter

Een politiehelikopter met warmtecamera heeft zaterdag vanuit de lucht de gemeente Sprimont afgespeurd, maar die zoekactie was vruchteloos, vernam Sudinfo van de burgemeester van Sprimont.

De vermiste Rania is 1,65 meter groot en normaal gebouwd. Ze heeft lang donkerbruin haar en draagt het meestal in een paardenstaart. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een beige broek met zakken, een beige trui, een zwarte mouwloze jas en witte sneakers, zoals op de foto’s die in de bus zijn gemaakt. Ze had ook een bruine schoudertas van het merk Louis Vuitton.

Heb jij Rania Harrach (18) gezien of weet je waar ze verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of via dit tipformulier. Je kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 30 0. Ook Child Focus kan je verwittigen via het nummer 116 000.

