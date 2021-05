Grote middelen ingezet: hele resem politiewagens rept zich naar natuurpark

Akkoord over sociale bescher­ming van arts-specialis­ten in opleiding: staking in Vlaanderen afgewend

21:34 Binnen de Nationale Paritaire Commissie voor Geneesheren-Ziekenhuizen (NPCGZ) is woensdag na urenlang overleg een akkoord gesloten voor de verbetering van het sociaal statuut en de sociale rechten van arts-specialisten in opleiding. Dat melden VASO, de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding, en het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). VASO heeft het over “een duurzame en structurele omslag betekent in de opleiding van toekomstige artsen”.