Grote frustraties bij Vlaamse vissers door onzekerheid rond brexit

De spanning omtrent de brexitonderhandelingen stijgt, nu de deadline van 1 januari 2021 dichterbij komt. Voorlopig zijn de onderhandelaars nog niet tot een akkoord gekomen. Visserij blijkt daarbij een van de zware dobbers in de onderhandelingen tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk. Londen wil daarin de toegang tot de Britse wateren zelf reguleren terwijl de EU net aandringt op een overeenkomst. Ondertussen raakte bekend dat de Brits regering al vier schepen van de marine liet klaarzetten om hun wateren te beschermen tegen Europese vissers in geval van een no-dealbrexit.

Aparte onderhandelingen

Toch hopen de Vlaamse vissers nog op een overeenkomst. "We gaan er voorlopig nog steeds vanuit dat de onderhandelaars de standpunten van de Europese visserij verdedigen. De hoop is er nog, maar die wordt steeds kleiner", aldus Brouckaert. De vissers willen ook bij een no-dealbrexit blijven onderhandelen over de visserij. "Als er geen of een nadelig handelsakkoord komt, willen we proberen om nog apart te onderhandelen voor de vissers. Onze vissers kunnen niet zomaar een andere locatie zoeken om te gaan vissen. Dat zou enorm veel tijd vergen."