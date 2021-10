Grote filedrukte op Vlaamse snelwegen: bijna kwart meer file dan voor corona

Alle lichten op groen voor aankomende ziekenwa­gen: wat is de Vlaamse 'supercompu­ter' voor het verkeer?

26 augustus Na het tragische ongeval in Antwerpen waarbij twee jonge kinderen omkwamen, is er heel wat ophef ontstaan over de regeling van de verkeerslichten op dat moment. Zowel de slachtoffers als de vrachtwagenchauffeur hadden op hetzelfde moment groen licht. Nochtans was dat in juli nog helemaal anders. Toen liep er een proefproject met de Vlaamse verkeerslichtencomputer, ook wel de ‘supercomputer’ genoemd. Maar wat doet of kan zo’n verkeerscomputer eigenlijk? Hoe belangrijk is die? En hoe ver staat het project al in Vlaanderen?