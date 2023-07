Grote drukte verwacht aan Belgische kust: is het nog mogelijk om een overnachting te boeken? En zullen er genoeg treinen rijden?

Vlaanderen is al in vakantiemodus, Wallonië zet dit weekend zijn congé in en ook in delen van Nederland is het tijd voor verlof. Voeg daarbij heerlijk tropische temperaturen, her en der al bouwverlof én de start van het mosselseizoen en je weet: de kust krijgt een eerste vloedgolf van toeristen. De hotels zitten overvol, de NMBS zet extra treinen in en de horeca laat zoveel mogelijk flexijobs aandraven. Voor wie de badhanddoek en de strandstoel al klaar zet: een overzicht met handige tips.