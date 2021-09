Grote drukte bij notarissen na aankondiging nieuwe registratierechten: “De één wil dat het snel gaat, de ander dat het trager gaat”

Jobbonus blijft, diensten­che­ques niet duurder, wel besparing op kinderbij­slag: dit betekenen de plannen van de Vlaamse regering voor uw portefeuil­le

27 september De jobbonus komt er wél, de dienstencheques worden nog niet meteen duurder, maar in de geplande verhoging van de kinderbijslag wordt wel geknipt - al wordt benadrukt dat die nog steeds jaar na jaar stijgt, gewoon minder snel. Dit weten we al over het Vlaamse besparingsrondje van 900 miljoen euro.