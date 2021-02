Grote Coronastudie: vaccinatietwijfel vaak gerelateerd aan specifiek vaccin

FACTCHECK. Moet je schrik hebben dat je niet meer zwanger kunt worden door coronavac­cin?

7:32 “Denk goed na of je (nog) kinderen wenst, voor je beslist of je een prik wil.” Nog sneller dan het virus circuleert de theorie dat het coronavaccin vrouwen onvruchtbaar kan maken. Wat is daar van aan? Kan de inenting gevolgen hebben voor moeder, vader, of kind? Viroloog Johan Neyts schept klaarheid.