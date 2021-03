Grote Coronastudie polst naar mening over versoepelingskalender

Er mag weer iets meer sinds deze week en ook de komende weken volgen er nog versoepelingen. De wetenschappers achter de Grote Coronastudie vragen vandaag onder meer naar uw mening over de voorgestelde timing, over het reisverbod en over de avondklok. U krijgt ook vragen over de situatie op uw werkplek voorgeschoteld.

Twee weken geleden namen 31.000 Belgen deel aan de Grote Coronastudie: dat waren er zowat 10.000 meer dan bij de vorige uitgave. De enquête – een initiatief van UAntwerpen, met steun van UHasselt, KU Leuven, ULB en een financieel duwtje van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – heeft dus nog niets aan relevantie ingeboet, integendeel. Ook vandaag krijgt iedereen de kans de wetenschappers een handje te helpen door de vragenlijst in te vullen.

De avondklok

Op het menu van de 32ste enquête staan onder meer enkele vragen over de versoepelingen die het Overlegcomité vorige vrijdag aankondigde. Sinds deze week mogen we buiten met tien in plaats van met vier mensen afspreken bijvoorbeeld. Ook voor de komende weken staan er versoepelingen op de agenda: in de paasvakantie zullen kinderen op kamp kunnen gaan en vanaf 1 mei heropent de horeca, om maar twee dingen te noemen.

“We vragen de mensen onder meer hoe ze staan tegenover de voorgestelde timing van de versoepelingen”, vertelt Koen Pepermans, sociaal wetenschapper op UAntwerpen. “Iedereen kan ook aangeven welke activiteit hij of zij als allereerste het liefst zou willen hervatten. Daarnaast polsen we ook naar de meningen omtrent twee maatregelen die allicht nog een tijd zullen blijven gelden: het reisverbod en de avondklok. Zeker rond dat tweede thema is er alvast op politiek niveau heel wat te doen.”

Meer maskers op het werk?

In een ander luikje vragen zoomen de onderzoekers in op de situatie op de werkvloer. Het aantal mensen dat aan telewerk doet, bleef de voorbije maanden vrij stabiel: tussen de 35 en de 40% van de Belgen werkt volledig van thuis uit. Veel mensen zijn dus vaak of voortdurend op het werk. Is de situatie daar de voorbije drie maanden veranderd? Worden er meer of minder mondmaskers gedragen? Respecteren de collega’s de afstandsregels beter of slechter? Hoe zit het met de ventilatie?

De Grote Coronastudie kan vandaag opnieuw in vier talen worden ingevuld, en dat zoals gewoonlijk tussen 10 en 22 uur. Ook als u nog niet eerder deelnam, is het invullen van de vragenlijst bijzonder relevant.