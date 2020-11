Grote Coronastudie: "Meer dan één op de vijf heeft na twee maanden nog symptomen”

België heeft niet langer meeste besmettin­gen met coronavi­rus in Europa

13:13 Dankzij de stilaan verbeterende besmettingscijfers is België niet langer het Europese land met het hoogste aantal coronagevallen per 100.000 inwoners. In Tsjechië en Luxemburg worden momenteel slechtere cijfers opgetekend, zo blijkt uit het dagelijkse rapport van Sciensano.