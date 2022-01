Grote controleactie tegen dievenbendes en mensensmokkel in West- en Oost-Vlaanderen

Bart De Wever bij PFOS-onderzoeks­com­mis­sie: “Ik kan geen vertrouwen meer hebben in de voorzitter”

Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever had tijdens een hoorzitting van de onderzoekscommissie PFOS in het Vlaams parlement felle kritiek op Hannes Anaf (Vooruit). De aanleiding is een interview van de commissievoorzitter in weekblad ‘Humo’. De Wever bevestigde ook dat hij in 2017 wilde communiceren over de PFOS-problematiek op en rond de Oosterweelwerf.

14 januari