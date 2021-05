Grote brand op militair domein Brecht wellicht veroorzaakt door brandbare fosforkogels die verboden waren

Meeuwen Hoe een avondje stappen tien jaar geleden 200 hectare natuurge­bied in rook deed opgaan: “Het was één grote zwartgebla­ker­de woestijn”

7 mei Dag op dag tien jaar geleden ging bij een zware bos- en heidebrand op het militair schietterrein in Meeuwen-Gruitrode 200 hectare natuurgebied in de rook op. Deze brand werd veroorzaakt door een burger die na een avondje stappen het schietterrein was opgereden. “Behalve de lijken van de bomen is hier vandaag niets meer van te zien. Toch is de situatie niet te vergelijken met die in Brecht”, vertelt boswachter Michel Broeckmans van ANB.