Grote bedrijfsbrand in Waver

Er liggen meer coronapa­tiën­ten in het ziekenhuis dan een jaar geleden: patiënten zijn jonger, gezonder en meestal niet (volledig) gevacci­neerd

12 augustus Op dit moment liggen er 454 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, 124 van hen op de afdeling intensieve zorg. De ziekenhuisbezetting is daarmee op dit moment hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Exact een jaar geleden werden ‘maar’ 307 ziekenhuisbedden ingenomen door Covidpatiënten, 77 van hen kregen intensieve zorgen. Wie belandt op dit moment in het ziekenhuis, en hoe komt het dat er nu meer bedden zijn ingenomen dan vorig jaar?