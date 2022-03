Grote baas 3M komt naar België voor confrontatie met minister Demir

De reden dat de CEO van 3M deze keer zelf komt, heeft wellicht ook te maken met de ingebrekestelling die Roman in september vorig jaar nog persoonlijk in bus kreeg. Demir stelde toen alle bestuurders van de Amerikaanse hoofdzetel in gebreke. Achter de schermen valt ook te horen dat de juristen van Demir alles aan het voorbereiden waren om ook in de Verenigde Staten een formele procedure op te starten via de rechtbank. Het valt niet uit te sluiten dat men dit nieuws ook in de VS te horen had gekregen en hierop wou anticiperen.