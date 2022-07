Grootste wesp van Europa nu ook gespot in België

Voor het eerst is de grootste wesp van Europa, de reuzendolkwesp of Megascolia maculata, waargenomen in ons land. Dat gebeurde op twee verschillende plaatsen, meldt Natuurpunt. De vereniging verwacht dat er nog enkele exemplaren zullen opduiken.

De reuzendolkwesp is een Zuid-Europese soort met de meest noordelijke vondsten in Tsjechië. De wesp is gemakkelijk te herkennen door zijn grootte van ongeveer 4 centimeter en zijn volledige zwarte lijf met vier gele vlekken en gele kop. Het insect is ongevaarlijk voor mensen.

Import

Een eerste waarneming werd gemeld op 26 juni via waarnemingen.be, toen in Bellegem een dood exemplaar gevonden werd op een terras van iemand die recent niet in Zuid-Europa was geweest. “Het is altijd moeilijk om zeker te zijn dat hij niet mee is gekomen vanaf Frankrijk of een ander land rond de Middellandse Zee, via bijvoorbeeld reizen of geïmporteerde goederen”, stelt Natuurpunt.

Waarom zien we zoveel wespen deze zomer? Onze wetenschapsexpert legt uit:

Sint-Niklaas

Enkele dagen later vond keverexpert Arno Thomaes een tweede exemplaar in het centrum van Sint-Niklaas. De wesp zat op de bloem van een artisjok in zijn tuin maar vloog onmiddellijk op. Toen de wesp terugkwam, kon hij haar fotograferen. Het bleek om een vrouwelijk exemplaar te gaan van 42 milimeter.

Volgens Natuurpunt zijn twee waarnemingen geen toeval en zal de soort, net als vele andere insecten, profiteren van het opwarmende klimaat en opschuiven naar het noorden.

Overwinteren

Wellicht kunnen er de komende dagen nog exemplaren gespot worden in België. Het wordt echter nog afwachten of de reuzendolkwesp zich ook zal vestigen in België. De wesp zelf kan wellicht grote afstanden afleggen en naar hier vliegen vanuit Zuid-Frankrijk maar dat wil nog niet zeggen dat de dieren hier in de winter kunnen overleven. Het wordt dus uitkijken naar de eerste vondsten in de winter naar overwinterende exemplaren, maar Natuurpunt verwacht dat dat nog enkele jaren kan duren.

KIJK OOK. Onthutsend wat insectenliefhebber uit reuzenhoornaar trekt

Volledig scherm Sommige mensen zijn misschien bang voor een steek maar reuzendolkwespen zijn veel zachtaardiger in vergelijking met de zeer agressieve gewone wespen. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat een reuzendolkwesp je steekt, aangezien deze insecten hun angel niet gebruiken om pijn te veroorzaken. © Pixabay - Marc Pascual