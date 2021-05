Grootste stijging in besmettingen, maar Brussel vaccineert nog maar half zo snel als Vlaanderen: wat is er aan de hand?

Voor elke 100 inwoners zijn er in Brussel vorige week slechts 3,9 coronavaccins gezet, tegenover 5,3 in Wallonië en zelfs 7,2 in Vlaanderen. Dat blijkt uit de jongste Sciensano-data. De vaccinatiecampagne lijkt in het hoofdstedelijk gewest dus behoorlijk te vertragen, terwijl het aantal besmettingen er net het felste stijgt van het land. Moeten we ons ongerust maken?