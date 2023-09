Grootste perenoogst ooit verwacht in België, maar minder appels

In Haspengouw is deze week begonnen met het plukken van de appelen, peren en druiven. Bij de perenoogst verwacht men de hoogste productie ooit in ons land. “Hiermee is België nu het belangrijkste perenproducerende land in de EU-27", zegt Inge Moors (CD&V), Limburgs gedeputeerde van Landbouw en Platteland. Er zullen wel minder appelen zijn.

Bij de peren wordt nochtans een historische zwakke oogst verwacht in Europa. Vooral Italië verwacht een daling, met maar liefst 63 procent (187.000 ton) en ook in Frankrijk wordt een lagere productie verwacht (- 29 %). “In België verwacht men een productie van 412.000 ton (+ 19 %). Dat is de grootste Belgische oogst ooit. Hiermee is België nu het belangrijkste perenproducerende land in de EU-27. Wereldwijd komen we hiermee op de 6de plaats”, vertelt Moors. Conference is met bijna 88 procent het belangrijkste ras maar ook het aandeel van nieuwe (club)rassen zoals QTee, Fred of Red Modoc blijven toenemen.

Minder appelen

Net als in de rest van Europa worden er dit jaar in ons land minder appelen geoogst. “In België zou er 203.000 ton geoogst worden, of een daling van 14,9 procent tegenover vorig jaar. De lagere opbrengsten zijn grotendeels het gevolg van de verdere inkrimping van het areaal”, duidt gedeputeerde van Landbouw en Platteland Inge Moors (CD&V).

De verwachtingen zijn dat er dit jaar in Europa 3,3 procent minder appelen geoogst zullen worden dan vorig jaar. De oogst zal rond de 11.410.681 ton schommelen. De terugval is voor te wijten aan een daling van het appelareaal. Vooral Polen en Duitsland produceren dit seizoen zo’n 11,1 procent minder appels.

Hagel en overvloedige regen

Ook de hagel en overvloedige regenval die er de voorbije weken viel in verschillende regio’s zullen nog een impact hebben op de oogst. Ook ons land volgt de trend van een daling van het aantal appelbomen. “”Het aantal hectare is gedaald met 338 tot 4.896", legt Moors uit. “Vooral het areaal van Jonagold en Jonagored is gedaald. Het is het eerste jaar dat ze samen minder dan 50 procent van appelareaal uitmaken. De traditionele rassen maken zo langzaam plaats voor nieuwe (club)rassen.”

Het is nog even afwachten of de regen in juli en half augustus veel schade heeft toegebracht aan de druiven. Vorig jaar was een recordjaar met een productie van drie miljoen liter. Het jaar startte uitstekend met weinig vorstschade en optimale bloeiomstandigheden. De warme temperaturen en het droog weer zorgden voor een hoge vruchtzetting. Maar door de regen in juli en augustus kwamen er infecties op de bessen waardoor er een kans op grijsrot of meeldauw kan ontstaan.

Druiven

Door het betere weer verwachten de Limburgse telers dat de rijping van de druiven in een stroomversnelling zal komen. Verwacht wordt dat er in de eerste helft van september kan gestart worden met de oogst van de Solaris-druiven. Door de regenval is die variëteit op sommige plaatsen geïnfecteerd met botrytis en moeten de geïnfecteerde bessen en trossen uitgeselecteerd worden. Half september wordt er dan gestart met pluk van de druiven die geschikt zijn voor de schuimwijnproductie.