Grootste operatie tegen drugsnetwerk in Charleroi ooit: meer dan 100.000 euro cash, tientallen kilo’s cannabisbloemen en 14 auto’s in beslag genomen

Omgeving zon miljoenen graden warmer dan zonopper­vlak: onderzoe­kers KU Leuven stap dichter bij verklaring

Onderzoekers van de KU Leuven en het Solar-Terrestrial Centre of Excellence zijn een stap dichter gekomen bij het vinden van een verklaring waarom de omgeving rond de zon miljoenen graden warmer is dan het oppervlak van de zon zelf. De onderzoekers ontdekten een nieuw soort trillingen in de atmosfeer van de zon, die mogelijk voor het grote verschil in temperatuur zorgen.