Grootste operatie ooit tegen illegale sigarettenfabrieken: “150 agenten zijn binnengevallen op 10 locaties”

De opsporingsdiensten van de Douane vielen vandaag binnen op tien locaties in ons land waar illegale sigaretten geproduceerd werden. Het is de grootste actie van de Douane ooit in de strijd tegen illegale sigarettenfabrieken. 150 agenten werden ingezet, voorlopig zijn er 30 personen opgepakt en miljoenen sigaretten in beslag genomen. “De illegale productie blijft toenemen in ons land, want het blijft een zeer lucratieve handel”, zegt Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de douane.