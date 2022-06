Grootste deel Belgische militairen ingezet in Roemenië is weer thuis

Klimaatver­an­de­ring kan impact hebben op Maas: drinkwater­voor­zie­ning 7 miljoen mensen in België en Nederland onzeker

De kans is groot dat er door de klimaatverandering in de toekomst vaker periodes zijn waarin er minder water door de Maas stroomt en dat kan een risico vormen voor de drinkwatervoorziening in zowel België als Nederland. Dat meldt RIWA-Maas, de belangenbehartiger van drinkwaterbedrijven in Nederland en België die jaarlijks 500 miljard liter water uit de Maas onttrekken. De Maas is de bron van het drinkwater voor ruim 7 miljoen mensen.

